LG Electronics vil fremover koncentrere sig om at lave dele til elbiler og smarte hjem i stedet for telefoner.

Den sydkoreanske elektronikgigant LG Electronics planlægger fra 31. juli at stoppe al salg og produktion af smartphones.

Det oplyser selskabet mandag.

Trækket betyder, at selskabet ser ud til at blive den første store smartphone-producent til at trække sig fuldstændig ud af markedet.

LG sidder på ti procent af det nordamerikanske marked for smartphones, hvor selskabet er den tredjestørste spiller efter Apple og Samsung, der nu kan se frem til at øge deres indflydelse.

Udmeldingen kommer, efter at LG's mobilafdeling de seneste seks år har registreret tab på cirka 4,5 milliarder dollar svarende til omkring 28 milliarder kroner.

Ved at trække sig ud af det yderst konkurrenceprægede marked får LG i stedet mulighed for at fokusere på vækstmarkeder som at producere dele til elbiler og smarte hjem.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

LG vil i en endnu ikke tidsbestemt periode fortsætte med at tilbyde kundesupport og softwareopdateringer til de kunder, der allerede ejer mobilprodukter fra selskabet.

/ritzau/Reuters