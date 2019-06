Brand i Det Danske Hus startede på anden sal, der er ramt af skader. Caféen i stuen åbner til frokost torsdag.

Det er formentlig elektronik, der er årsag til, at der onsdag aften udbrød brand i Det Danske Hus i Frankrigs hovedstad, Paris.

Det oplyser Klaus Ib Jørgensen, der er presse- og kulturrådgiver ved den danske ambassade i byen.

- Myndighederne kan ikke sige med sikkerhed, hvordan det er opstået, men alt peger på, at det er i elektriske installationer. Det er jo sindssygt varmt hernede lige nu, siger han.

Franske meteorologer varslede tidligere på ugen, at intens varme med temperaturer på op mod 40 grader ville skylle indover byen.

Branden i huset, der ligger på Champs-Élysées, opstod omkring klokken 19.30 onsdag aften. Den kom senere onsdag under kontrol.

Huset, der er ejet af den danske stat, lægger lokaler til restauranter, kontorer og et enkelt udstillingslokale, hvor branden efter alt at dømme er opstået.

- I udstillingslokalet er der både spots og højttalere. Der er et sted, hvor installationerne samler sig, og her har man set flammer i starten af brandudviklingen, uddyber Klaus Ib Jørgensen.

Presserådgiveren tilføjer, at brandårsagen endnu ikke er helt fastlagt, men at det er brandmyndighedernes formodning efter slukningen.

De personer, der befandt sig i huset og de nærtliggende bygninger, blev evakueret onsdag aften.

Og selv om branden ikke skabte store flammer, opstod der en del røg. Det fik brandmyndighederne til at gå hårdt til værks på anden sal.

- For at få røgen under kontrol har de gjort, hvad de kunne. De har hugget loftsplader ned og vinduesrammer ud, siger Klaus Ib Jørgensen.

Branden opstod få dage efter, at kunstneren Jesper Christiansen blandt andet fik sine skitser til den nye altertavle i Frederikskirken i Paris udstillet i huset.

Der er frygt for, at branden kan have gjort skade på værkerne, som blev flyttet til kirken. På brandaftenen sagde kunstneren til DR, at skitserne ikke kan udstilles igen, før de har været forbi en konservator.

Mens caféen Flora Danica i stueetagen ikke har lidt skade og åbner til frokost, har restaurant Copenhague fået mindre vandskader. Det er endnu uvist, hvornår den ventes at åbne.

/ritzau/