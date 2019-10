En tragisk ulykke har ramt Thailands Khao Yai National Park lørdag.

Her blev medarbejdere gjort opmærksom på en flok elefanters alarmerende kald.

Seks elefanter blev senere fundet døde ved foden af vandfaldet, der har det ubehagelige navn 'Helvedes Afgrund'. Det skriver flere medier heriblandt nyhedsbureauet BBC.

De havde tilsyneladende forsøgt at redde en elefantunge, som også var kommet i vanskeligheder ved vandfaldet. Den omkom også.

Her ses de to overlevende elefanter. Foto: DNP HANDOUT Vis mere Her ses de to overlevende elefanter. Foto: DNP HANDOUT

Man fandt også to andre fuldvoksne elefanter, som havde forsøgt at hjælpe. De var 'strandet' tæt på vandfaldets afgrund, og de måtte få hjælp af nationalparkens personale til at komme op igen.

Grundlæggeren af Wildlife Friends Foundation Thailand, Edwin Wiek, fortæller, at de to overlevende elefanter kan få svært ved at overleve. Da flokken nu er skåret helt ind til benet, vil de have svært ved at beskytte sig selv samt finde nok mad.

»Det svarer til at miste halvdelen af sin familie,« siger han til BBC, men konstaterer samtidig, at det desværre bare er sådan, at naturen fungerer.

Det er ikke første gang, at en tragedie som denne finder sted. I 1992 døde en flok bestående af otte elefanter.