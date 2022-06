Lyt til artiklen

Happy er en elefant og ikke nogen person. Det har en ret i New York afgjort, så den kan ikke komme tilbage i friheden.

Hun har tilbragt de sidste 45 år i den zoologiske have i Bronx, så det er da også tvivlsomt, om den vil have meget glæde af at blive sat fri.

Den blev ganske vist født til et liv i frihed, da den kom til verden i Asien i de tidlige 1970ere. Men som etårig blev den fanget og sendt til USA. Det skriver Sky News.

Det var folk fra Nonhuman Rights Project, der ville have Happy sat fri. De argumenterede med, at den kunne være en person og illegalt befandt sig i en zoologisk have.

Happy spiser inde i den zoologiske haves asien-del. Foto: Bebeto Matthews Vis mere Happy spiser inde i den zoologiske haves asien-del. Foto: Bebeto Matthews

Den zoologiske have hævdede derimod, at elefanten hverken var tilbageholdt mod sin vilje, eller var en person.

Så var det afgjort, for spørgsmålet var røget helt op i den højeste ret i New York, nemlig appelretten.

At lade Happy få retten til at bestride sit hjemsted i en zoo »ville have enorme destabilitetsproblemer på det moderne samfund«. Og at give legal personlighed til elefanten, vil have betydning for hvordan mennesker interagerer med dyr. Det er den flertalsbeslutning, der blev nået i appelretten.

Beslutningen bekræfter afgørelsen i en lavere ret. Det betyder at elefanten ikke bliver sat ud i et større område.

To af dommerne skrev separate, skarpe dissenter. De mente, at fordi Happy er en elefant, så forhindrer det den ikke i at have rettigheder.

Jenny Rivera skrev, at fordi Happy blev holdt 'i et miljø, der er unaturligt for hende', så tillader det hende ikke at leve et normalt liv.

Hun tilføjede: »Hendes fangenskab er uretfærdigt og inhumant. Det er en fornærmelse mod det civiliserede samfund. Hver dag hun forbliver i fangenskab, bliver vi også mindre.«