Det ene øjeblik var elefanten rolig. Det næste øjeblik blev den skræmt af folk, der løb bag den - og så gik det hele galt.

Mindst 18 mennesker - inklusiv børn - kom i weekenden til skade under et buddhistisk optog i Sri Lanka, da en elefant tilsyneladende blev bange og satte i løb ind i folkemængden.

Det skriver CNN og nyhedsbureauet AP.

Hændelsen fandt sted lørdag under festivalen ved templet Kotte Rajamaha Viharaya nær Sri Lankas hovedstad, Colombo.

Som en del af optoget var flere elefanter, og en af dem blev efter alt at dømme på et tidspunkt skræmt af, at flere fra optoget løb bag den.

Det fik den til at sætte i løb - mens en mand sad på dens ryg.

Elefanten ramlede ind i flere mennesker under sit paniske løb, mens andre blev puffet væk med dens snabel.

Nogle af personerne endte under elefanten og blev trampet på. Blandt andet den mand, der sad på elefanten, som til sidst endte med at falde ned fra dens ryg og ned på jorden.

Det var dog muligt for manden selv at rejse sig efterfølgende og komme væk fra stedet.

Ifølge AP var 16 af de 18 tilskadekomne mandag blevet udskrevet igen. De to, der endnu var indlagt på det tidspunkt, modtog behandling for henholdsvis en mulig skade i maven og for en øreskade.

Dekorerede elefanter er ifølge nyhedsbureauet et stor turistattraktion i Sri Lanka under de buddhistiske festoptog. Foruden de buddhistiske templer selv, så ejer nogle nogle rige srilankanske familier også deres egne elefanter, som bliver set som et symbol for velstand, stolthed og adelighed - og de elefanter bliver ofte sendt til at deltage i festoptog rundt omkring i landet.

Det forlyder ifølge AP, at de personer, der løb bag om elefanten - som ses i videoen - var ved at løbe væk fra en anden elefant, som pludselig havde stormet lidt frem.