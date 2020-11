Torsdag hørte en landmand i Indien nogle høje skrig fra en brønd i nærheden - og da han gik over til den og kiggede ned, fik han sig noget af en overraskelse.

Nede i den 16,7 meter dybe brønd stod en elefant.

Det varede ikke længe, før man fik sat en redningsaktion i gang.

Først skulle den smule vand, der var i brønden, pumpes op, så det var lettere at binde reb om elefanten. Heldigvis var der ikke så meget vand, at det dækkede hele elefanten.

Foto: Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Øverst i artiklen kan du se en video af elefanten, der bliver trukket op fra brønden.

Flere borgere i byen Dharmapuri, hvor elefanten befandt sig, kom forbi med bananer og grøntsager, som de smed ned til den.

Det krævede to gravemaskiner, lastbiler, en kran, flere reb og en masse redningsfolk, at få den 25-årige elefant op igen. Det tog hele 14 timer.

Det nåede altså at blive fredag, før den igen havde benene plantet i skovbunden, hvorefter den blev sluppet fri i et andet, nærliggende skovområde. Man skulle ikke risikere, at elefanten havnede nede i brønden igen.