En skrupsulten elefant gik gennem væggen for at komme ind i køkkenet til en thailandsk families hjem – og den spiste alt, hvad den kunne.

»Det var skægt at se en elefant på den måde, men jeg er også bange for, at han vil komme igen,« siger Rachadawan Phungprasopporn, der bor i huset i Hua Hin i det sydlige Thailand.

Familien sov stadig klokken to om morgenen, da den fremmede elefant, ved navn Boonmee, brød ind i hjemmet. Det skriver New York Post.

Fru Phungprasopporn og hendes mand stod straks op for at undersøge, hvor lyden kom fra. Stor var deres forbavselse, da de fik øje på elefanten, der stod med hovedet inde i køkkenet med sine store stødtænder.

Her bliver der taget en video af elefanten. Foto: Radchadawan PEUNGPRASOPPORN / FACEBOOK / AFP Vis mere Her bliver der taget en video af elefanten. Foto: Radchadawan PEUNGPRASOPPORN / FACEBOOK / AFP

På et tidspunkt var den i gang med at æde en plastikpose fuld af ris, men heldigvis lykkedes det for hendes mand at jage elefanten tilbage i skoven.

Det er ikke første gang, hun har besøg af Boonmee. Han er en vild elefant i 40erne og er kendt af beboerne som en elefant, der ofte besøger landsbyen.

Rådet fra de lokale parkbetjente til Phungprasopporn og hendes familie er, at de ikke har noget mad i køkkenet. Det kan elefanterne nemlig lugte.

Specielt salt er elefanterne efter. På grund af regntiden er der ikke salt nok i skoven, og det tvinger elefanterne til at lede efter salt andetsteds.

»Hullet i væggen vil koste 50.000 bath (10.000 danske kroner) at reparere,« siger Phungprasopporn, men heldigvis har myndighederne lovet at reparere skaderne på huset.

Desværre er det ikke første gang, elefanten Boonmee kommer på besøg.

Den var også kommet til landsbyen for et par måneder siden, men dengang lavede den ikke noget ballade.

Der er omkring 3.000 vilde elefanter i Thailand, men de har mindre og mindre land at boltre sig på.

De er ofte blevet tvunget til at forlade deres land, for at finde føde, men denne gang sluttede striden fredeligt.

Elefanten Boonmee får for fremtiden sit salt i skoven, lover myndighederne.