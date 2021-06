Norman Nukeri var - som han plejer, for det er hans job - på vej ud med brændstof til en af gårdene i området Hoedspruit i Sydafrika.

Men denne dag var alligevel ikke helt, som den plejede at være.

Pludselig så han en gruppe elefanter krydse vejen, han kørte på. Og mens han kiggede på dem, kom en anden til syne meget tæt på hans bil.

Man kunne hurtigt konkludere, at den store elefant ikke var glad for at se Norman Nukeri og hans bil.

Efter at have vandret lidt frem og tilbage foran hans bil, tog elefanten tilløb og bragede direkte ind i forenden af bilen.

Kølerhjelmen smadrede elefanten med sine stødtænder, mens den med sin enorme vægt skubbede bilen af vejen.

Det hele blev filmet, fordi Norman Nukeri har det, der hedder et dashcam, installeret i sin bil, og videoen kan du se øverst i artiklen.

Skubberiet stod på i cirka et halvt minut, og da elefanten stoppede, skyndte Norman Nukeri sig at køre lidt væk. Han blev dog i bilen, til den hjælp, han havde tilkaldt, ankom.

Flere dage efter var han stadig i chok, har han fortalt, men han kom heldigvis intet til. Episoden fandt sted tirsdag den 1. juni.