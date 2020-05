Præsident Nayib Bukele er blevet kaldt autoritær for at erklære krisetilstand uden kongressens godkendelse.

Højesteret i El Salvador har mandag beordret en øjeblikkelig suspendering af præsident Nayib Bukeles krisetilstand i landet som følge af coronaviruspandemien.

Præsident Nayib Bukele er blevet kritiseret for at udvise autoritære tendenser og overskride sine magtbeføjelser.

Bukele erklærede krisetilstand i El Salvador lørdag, hvor en tidligere indført krisetilstand stod til at udløbe. Præsidenten indførte den fornyede krisetilstand uden kongressens godkendelse.

Uden mandagens afgørelse fra højesteret ville fornyelsen have holdt kriseberedskabet i kraft de næste 30 dage. Krisetilstanden omfatter skolelukninger og forbud mod at opholde sig i bestemte områder.

Bukeles regering har fastholdt, at en civilbeskyttelseslov giver præsidenten lov til at erklære krisetilstand, hvis det ikke er muligt for kongressen at samles.

