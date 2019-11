El Salvador har givet Venezuelas diplomater ordre til at forlade landet inden for 48 timer.

El Salvador har givet Venezuelas diplomater ordre til at forlade landet inden for 48 timer, da præsident Nayib Bukeles finder den venezuelanske regering under Nicolas Maduro for illegitim.

Over 50 lande har anerkendt Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, som landets legitime fungerende præsident.

Inden Bukele blev valgt i juni, sagde han, at han ville opretholde et "fjernt" forhold til Venezuela og nære bånd til USA, som har krævet, at Maduro trækker sig tilbage.

USA's ambassadør, Ronald Johnson, har lykønsket El Salvadors leder for beslutningen.

- Vi lykønsker præsident Nayib Bukele for at sikre, at El Salvador er på den rigtige side i historien, siger Johnson

Maduros venstreorienterede regering har fået massiv kritik i blandt andet FN for brutal magtanvendelse og brud på menneskerettighederne.

Regeringen skal have benyttet brutale metoder, som inkluderer tortur, lovstridige henrettelser og intimidering af regeringskritikere.

Samtidig er Venezuelas økonomi næsten kollapset under Maduro.

Millioner af indbyggere har de seneste år forladt det engang så velstående land. Ifølge flere medier er der udbredt mangel på medicin og fødevarer.

3,2 millioner mennesker er ifølge FN flygtet. BBC rapporterer, at omkring fire millioner mennesker er strømmet ud af Venezuela i protest mod regimet.

Venezuela har på trods af kritikken fået plads i FN's Menneskerettighedsråd.

