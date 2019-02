Myndighederne i USA har rettet søgelyset mod to sønner af den berygtede narkobaron "El Chapo".

To af den mexicanske narkobaron Joaquin "El Chapo" Guzmans sønner er anklaget for narkosmugling i USA.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium natten til fredag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.

34-årige Joaquin Guzman Lopez og 28-årige Ovidio Guzman Lopez er anklaget for at have medvirket til at bringe kokain, hash og metamfetamin ind i USA i perioden fra 2008 til 2018.

"El Chapo" er tidligere på måneden blevet dømt skyldig for at stå i spidsen for et globalt narkoimperium.

/ritzau/