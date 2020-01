Et uvejr af historiske dimensioner nærmer sig dele af Spanien.

Den spanske vejrtjeneste har udsendt ekstremvejrsvarsel om vindstød af orkanstyrke, op til otte meter høje bølger, skybrud og snestorm.

Det er de især populære ferieøer Mallorca og Ibiza samt provinserne Katalonien og Valencia, som står for tur, når en voldsom storm rammer søndag, skriver den spanske vejrtjeneste AEMET og flere lokalmedier, herunder Ultima Hora.

Den spanske vejrtjeneste har døbt stormen Gloria.

I ferieparadiset Mallorca har de i frisk erindring, hvor frygtelige konsekvenser et skybrud kan føre med sig.

Adskillige personer omkom, efter at voldsomme oversvømmelser ramte især den østlige del af øen under et skybrud i oktober 2018, hvor der på få timer faldt op mod 220 milliliter regn

Hårdest ramt var byen Sant Loranc des Cardassar, som er blev erklæret katastrofezone. Efter flere timers voldsom regn gik floden, som løber igennem byen, over sine bredder ved 18-tiden. Vandmasserne fossede igennem gaderne og tog alt med på deres vej.

Sådan så der ud i byen Sant Llorenc de Cardassar på Mallorca efter et skybrud i oktober 2018, som kostede flere mennesker livet.

Myndighederne gør alt, hvad der er i deres magt for at undgå en gentagelse af katastrofen.

Borgerne advares mod at opholde sig i nærheden af eller parkere deres biler ved strandene og floder, der kan gå over deres bredder.

Alle opfordres til at sikre vinduer og døre, så de ikke pludselig går op på grund af vindens rasen - med risiko for at genstande falder ned på vejen og i værste fald rammer andre mennesker.

Flere steder er de lokale regeringers katastrofeberedskab sat i værk.

Skybruddet i 2018 skabte store ødelæggelser og kostede flere menneskeliv i Sant Llorenc de Cardassar.

Stormen Gloria tegner til at blive mindst lige så voldsom som det uvejr, der ramte Mallorca og resten af det nordøstlige Spanien dengang i 2018.

Der forventes vindstød på op til 150 km/t - eller orkanstyrke - og bølger på omkring otte meter. Der forventes omkring 100 mm nedbør - lokalt endda op til 150 mm.

Den spanske vejrtjenestes ekstremvejrsvarsel gælder for ferieøen Ibiza og dele af provinsen Valencia, som er farvet røde på kortet herunder.

Men mange andre dele af landet vil også blive ramt af stormen. Især den spanske middelhavskyst.

Stormen Gloria fører også kulde med sig.

I blot 300 til 500 meters højde vil nedbøren falde som sne, og det har fået den spanske vejrtjeneste til at udsende et på de breddegrader usædvanligt varsel om snestorm.

I højderne inde i landet i provinsen Valencia og i det nordlige i Katalonien kan der falde op til en halv meter sne, og på grund af stormen vil der med stor sandsynlighed komme snefygning.

Gloria rammer Spanien i løbet af søndagen og kulminerer natten til mandag, men stormen slipper først helt sit tag i løbet af tirsdagen.