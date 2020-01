New South Wales og Victoria er de stater, de mange australske skovbrande er gået værst ud over.

Nu varsler eksperter ifølge Independent, at især Victoria inden for få dage vil blive ramt af voldsomme oversvømmelser.

'En alvorlig advarsel om vejret er blevet udstedt angående voldsom regn mandag. Der kan falde mængder på 60-80 millimeter over hele området,' oplyser Victorias meteorologiske institut desuden på Twitter.

Instituttet tilføjer, at der endda kan falde op mod 100 millimeter regn på én gang over den sydligste del af staten.

De advarer samtidig om, at også voldsomt stormvejr vil ramme landet.

Victorias minister for politi og nødsituationer, Lisa Neville, siger til Independent, at man forventer oversvømmelser og alvorlige tordenstorme de kommende dage. Også i nogle af de skadede brandområder.

»Når nedbøren falder i så massiv en mængde i en omgang, udgør det uheldigvis en risiko, både i forhold til hvordan jorden optager vandet, men også i forhold til affaldsstrømninger og risikoen for væltede træer,« siger ministeren til Independent.

Selvom det ekstremt udtørrede land umiddelbart byder regn og nedbør velkommen, er det dog langt fra sikkert, at det vil ramme de steder, hvor brandene hærger lige nu.

Hagl rammer en have i Warrandyte, Victoria, Australien 19. januar 2020.

Det sydlige Australiens indbyggere skal allerede nu tage sig i agt, for i New South Wales er der i weekenden væltet så voldsomme hagl ned, at der er meldinger om smadrede supermarkeds-tage. Haglene skal være på størrelse med golfbolde.

En video, som er optaget i Warrandyte, Victoria, søndag, viser, hvordan en flok fødselsdagsgæster skærmer sig fra enorme hagl, der pludseligt vælter ind på en terasse.

Gæsterne, som er iført sommertøj, fordi det lige nu er sommer i Australien, må både ty til plastikstole og klapstole for at skærme sig for de enorme mængder hagl.

I Victoria brænder mere end et dusin brande fortsat i weekenden. I alt brænder omkring 100 brande fortsat i det østlige Australien.

Hagl rammer en have i Warrandyte, Victoria.

Der er allerede faldet rigelige mængder regn i Australien de seneste par dage.

Den voldsomme mængde nedbør har blandt andet betydet, at man har lukket flere turistattraktioner i Queensland. Regnen har desuden skabt store oversvømmelser og lukkede veje.

Lørdag silede regnen også ned, og motorveje i Queensland blev lukket som følge af de store mængder vand. I New South Wales er strømmen gået i dele af staten efter en stormfuld nat.

Brandene, der har hærget Australien siden september, har indtil videre kostet 29 mennesker livet og ødelagt over 2500 hjem, mens et landareal større end det dobbelte af Danmark er blevet raseret.