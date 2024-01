Vi er stadig kun i januar, men varmen i flere europæiske lande er allerede sommerlige.

Selvom vi herhjemme fik en meget kold start på året, har flere lande den seneste uges tid oplevet ekstremt varmt vintervejr.

Ifølge TV 2 har usædvanlige høje temperaturer udløst et utal af nye varmerekorder i flere europæiske lande.

Vejrforhold, som også aviser som The Times, Daily Mail og The Washington Post beskriver.

Varmest var det i sidste uge i den spanske by Sumacàrcer, hvor temperaturerne nåede 30,7 grader.

Det var både spansk og også europæisk varmerekord.

I Barcelona er man også allerede kommet op på 30 grader.

Den lille bjergstat Andorra har netop målt helt op til 22,6 grader i Les Salines i 1450 meters højde. Det er normalt temperaturer, der bliver målt i juni.

Også Portugal har det varmt allerede nu.

Men 26,3 grader noterede Alijezur sig for den varmeste januardag på det portugisiske fastland.

De forårs- og sommeragtige temperaturer har fået folk til at valfarte til standene og udendørs cafeerne, men flere begynder at ytre bekymring over klimaændringer og truslen om nye hedebølger.