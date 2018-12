Noget så sjældent som et kridhvidt rensdyr er spottet i fjeldene i det nordligste Norge.

Du vidste, at Rudolf har en rød tud, men vidste du også, at et rensdyr kan være hvidt?

Mens børn og barnlige sjæle over store dele af verden venter på julemandens komme, går noget, du måske godt kan bilde dine unger ind, er julemandens rensdyr, rundt i det sneklædte Norge og hygger sig.

Her var den norske fotograf Mads Nordsveen så heldig at se en hvid rensdyr-kalv, da han forleden var på vandretur med et par venner.

Vis dette opslag på Instagram Back to the cold north Met this white little reindeer in northern Norway He almost disappeared into the snow! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ — ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Et opslag delt af Mads Nordsveen (@mads) den 3. Dec, 2018 kl. 5.14 PST

»Jeg gik i bjergene på udkig efter flotte landskaber til min rejsefotografering, da jeg - ud af ingenting - så denne skønne skabning,« fortæller han til Caters News Agency.

»Han var meget tæt på mig, og vi så hinanden direkte i øjnene.«

På hans billede kan man se, at dyret nærmest er camoufleret i sneen.

'Tilbage i det kolde nord. Mødte denne lille hvide rensdyr i det nordlige Norge. Han forsvandt pludselig i sneen,' skrev Mads Nordsveen bagefter på sin profil på Instagram.