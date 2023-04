Uroligheder i Sudan fik lørdag eftermiddag Storbritanniens premierminister til at holde møde i den såkaldte COBRA-gruppe.

COBRA-gruppen, der står for 'Cabinet Office Breefing Room', er det råd, der koordinerer landets svar på store nationale krisesituationer - eksempelvis terrorangreb.

Gruppen består af ledende regeringsmedlemmer, embedsfolk og eksperter, der altså mødes for at koordinere regeringens respons på større nationale kriser.

Gruppen mødtes lørdag, for at diskutere situationen i Sudan og evakueringen af britiske statsborgere fra Sudan. Det skriver Sky News.

Til Sky News udtaler en talsperson fra den britiske regering, at situationen i Sudan er 'ekstremt bekymrende'.

Daily Mail skriver lørdag, at Storbritannien har mere end 100 soldater fra specialstyrken SAS stående klar til at evakuere britiske statsborgere i Sudan.

Landet har de seneste uger været plaget af væbnede kampe mellem regeringens styrker, og den paramilitære organisation Rapid Support Forces – eller RSF.

Kampene har fået flere lande til at udtale, at de vil evakuere de statsborgere, der befinder sig i Sudan. Senest udtalte Sveriges udenrigsminister, at de vil sende væbnede styrker til Sudan, for at hjælpe med evakueringen.

Ifølge Danmarks Udenrigsministerium er der 30 mennesker på danskerlisten for Sudan.

B.T. har lørdag været i kontakt med Udenrigsministeriet, for at høre hvordan ministeriet forholder sig til danskerne i Sudan.

Ministeriet henviser til en udtalelse til DR fra direktør i Borgerservice Steen Hommel, hvor han anbefaler danske statsborgere i Sudan at blive inden døre, og fraråder at man forsøger at forlade landet.

Ifølge Steen Hommel skyldes anbefalingen, at man hos borgerservice vurderer, at det udgør en mindre risiko at forsøge at forlade landet, end at blive hvor man er.