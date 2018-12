En jury har anbefalet at give James Alex Fields livstid plus 419 års fængsel for angreb i Charlottesville.

Den 21-årige højreekstremist James Alex Fields står til at skulle tilbringe resten af sit liv i fængsel, efter at han sidste år kørte ind i en række demonstranter i Charlottesville i USA.

Det står klart tirsdag. Her har en jury i Virginia anbefalet, at manden idømmes livstid plus 419 års fængsel.

Dommere i Virginia vælger ofte at følge juryens anbefalinger, men kan også vælge at sænke straffen. De kan derimod ikke hæve den.

En enkelt person, 32-årige Heather Heyer, blev dræbt i angrebet sidste år. Derudover blev 19 andre personer såret.

En jury i Virginia blev fredag eftermiddag enig om at dømme Fields for drab. Den afviste dermed hans forklaring om, at han handlede i selvforsvar.

Episoden fandt sted i august 2017. Her marcherede hundredvis af nynazister i samlet flok gennem et område ved universitetet i Charlottesville, mens de sang antisemitiske slagsange.

En moddemonstration på et par hundrede personer dukkede op. Efterfølgende gik nynazisterne til angreb på demonstranterne.

Få timer inden angrebet blev Fields fotograferet med et skjold med logoet for den højreekstremistiske gruppe Vanguard America. Gruppen har afvist, at den har nogen forbindelse til ham.

Efter de dødelige uroligheder i Charlottesville underskrev USA's præsident, Donald Trump, en resolution, der fordømmer hvide nationalister.

Resolutionen blev udarbejdet af Kongressen i september 2017.

I teksten står der blandt andet, at underskrivere "fordømmer hvide nationalister, tilhængere af hvidt overherredømme, Ku Klux Klan, nynazister og andre hadgrupper".

Inden da havde Trump fået kritik for flere gange at have udtalt sig tvetydigt om hadgrupper og episoderne i Charlottesville.

Eksempelvis sagde præsidenten, at der var "slemme gutter" blandt de mennesker, der demonstrerede imod de hvide nationalister.

/ritzau/AP