Den kvindelige republikanske senator Susan Collins er omgivet af et nyt, bevæbnet sikkerhedsværn. Og hun er ikke alene.

Således går senatskollegaer som Ted Cruz, Cory Booker og Lindsey Graham aldrig uden for en dør uden deres bevæbnede vagter.

Og i forbindelse med ugens følelsesladede debat omkring Donald Trumps kandidat til højesteret, Brett Kavanaughs, er trusler om vold og det, der er værre, rykket endnu tættere på de udsatte amerikanske politikere.

I sidste uge blev den republikanske senator Jeff Flake trængt op i en krog af en elevator af to vrede, kvindelige demonstranter, der ville vide, hvordan han kunne få sig selv til at stemme for Brett Kavanaughs udnævnelse som højesteretsdommer.

To poliiske modstandere tvunger den republikanske senator Jeff Flake op i et hjørne. Nu frygter mange amerikanske politikere for deres sikkerhed.

Også senator Orrin Hatch og senatets republikanske formand, Mitch McConnell, blev i senatets korridorer forfulgt af vrede og råbende demonstranter.

Og da den kvindelige senator Susan Collins luftede tanken om at stemme 'ja' til Brett Kavanaughs udnævnelse, sørgede guvernøren fra staten Maine for at komme eventuelle sikkerhedsproblemer og trusler i forkøbet.

Således bevæger Susan Collins sig nu rundt overalt omgivet af tre bevæbnede politibetjente.

Og det er ikke kun på arbejdspladsen, at de amerikanske politikere er udsat for trusler og truende adfærd.

Den amerikanske leder Mitch McConnell får også ekstra beskyttelse på jobbet.

Da den republikanske senator Ted Cruz i forrige uge var på restaurant med sin familie hjemme i Texas, blev han således tvunget til at flygte efter trusler og nedladende råb fra politiske modstandere.

Præsident Trumps officielle talskvinde, Sarah Huckerby Sanders, blev sågar smidt ud af chefkokken selv, netop som hun havde sat sig ned for at spise på restauranten The Red Hen i staten Virginia.

»Indtil videre er der selvfølgelig kun tale om trusler og ord. Men hvis bare én vred demonstrant er ude af balance og bevæbnet, så kan det ende i endnu en tragedie.«

Sådan siger den republikanske rådgiver David Ericson til avisen The Washington Post.

Her vender republikanske Steve Scalise tilbage til kongresarbejdet, efter han blev skudt og alvorligt såret - under en baseball-kamp.

Og USAs voldelige historie taget i betragtning er en sådan frygt desværre ikke ubegrundet.

Under en venskabelig baseballkamp sidste forår blev Steve Scalise, republikansk medlem af Repræsentanternes Hus, alvorligt såret, da en psykisk ustabil politisk modstander åbnede ild imod det republikanske hold.

I 2011 gik det ud over det demokratiske medlem af kongressen Gabrielle Gifford. Under et ellers fredsommeligt møde med sine vælgere i hjemstaten Arizona blev Giffords således skudt i hovedet af en fanatisk og sindsforstyrret politisk modstander. Og det var et mirakel, at hun overlevede.

Selvfølgelig er der også mindet om Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Martin Luther King og Robert Kennedy, amerikanske præsidenter og menneskerettighedsforekæmpere, der alle blev dræbt af politiske modstandere.

I 1963 blev Præsident John F. Kennedy skudt og drøbt under et besøg i Dallas, Texas. I dag frygter amerikanske politikere stadig for deres sikkerhed.

Og i dag kommer en del af truslen også indefra.

Således blev Jackson Casko, en 27-årig tidligere stabsmedarbejder for den demokratiske senator Diane Feinstaein, i sidste uge anholdt og sigtet for at have offentliggjort private oplysninger som telefonnumre og hjemmeadresser på flere republikanske politikere, der vil stemme for Brett Kavanaughs udnævnelse til højesteretsdommer.

Denne forbrydelse resulterede bl.a. i, at flere af disse politikere foran deres private hjem blev konfronteret af vrede demonstranter.

Uanset hvilket parti du tilhører, skal ingen udsættes for den slags ubehageligheder og trusler, sagde senatets republikanske formand Mitch McConnell fra talerstolen i senatet.