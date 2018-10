Den norske kommune Sjåk er lige nu i kriseberedskab, efter massive vandmængder er drevet ind over byen.

Flere huse og biler står under vand, veje er lukkede, og mange har mistet strømmen.

Kraftig nedbør og tung snesmeltning i den centrale del af Norge er skyld i alarmerende høj risiko for oversvømmelse og oversvømmelsesskade.

»Svært høje temperaturer og regn har natten til søndag ført til kraftig stigning i vandstanden,« lyder meldingen fra Sjåk Kommune.

I kommunen Skjåk er alle offentlige veje lukket, og en bro er i fare for at brase sammen på grund af de enorme vandmasser.

»Vandmasserne stiger fortsat. Vi har evakueret flere mennesker fra centrum af byen,« siger borgmesteren i Sjåk, Elias Sperstad, til VG.

Lige nu er mindst 22 personer isoleret i et industriområde, hvor de kun kan komme fra med helikopter, siger borgmesteren desuden og tilføjer:

»Vi krydser vores fingre for, at der ikke kommer mere regn i aften.«

Borgmesteren betegner situationen som 'alvorlig' og derfor er kommunen sat i kriseberedskab.

Snesmeltning skete, da temperaturen natten til søndag pludselig steg fra 11 grader til 25,5 grader.

»Det er ekstremt specielle temperaturer. Det har fået sneen, som vi fik tidligere i oktober, til at smelte,« siger meteorolog Bente Wahl til NRK.

Det er ikke mere end 14 dage siden, at der lå 20 cm sne i fjeldområdet Nord-Gudbrandsdalen tæt ved Sjåk.

En af dem, der har været isoleret i sit eget hjem på grund af de massive vandstande, er 38-årige Grete Hestdal.

Hjemmet i Sjåk var omringet af vandmasser så store, at en mand fra civilforsvaret måtte bære hende og hendes tre børn ud fra hjemmet søndag eftermiddag.

»Der var en mand fra civilforsvaret og hentede mig og bar mig på ryggen ud af huset. Jeg forsøgte at blive i huset så længe som muligt for at holde øje med, at vandet ikke sivede ind. Men til sidst blev det for risikabelt,« siger Grete Hestdal til VG.

Hun siger desuden, at hun stadig er i chok efter episoden. Hun befinder sig lige nu hos naboen, der løbende tjekker op på hendes hjem iført vaders.