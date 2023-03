Lyt til artiklen

Ekstremdykkeren David Vencl havde kun kort tid til at fejre triumfen, da han tirsdag satte en ny verdensrekord.

Den 40-årige tjekke hostede nemlig blod op efter rekordforsøget, og blevet derfor kørt på hospitalet for at blive tjekket, skriver det schweiziske nyhedsmedie Blick.

Han nåede dog lige at fejre succesen med et glas champagne, efter at han havde hvilet i et minuts tid.

Rekordforsøget fandt sted på den tilfrosne sø Sils i kantonen Graubünden i det sydøstlige Schweiz. Søen ligger 1.797 meter over havets overflade. På det dybeste sted er den 71 meter dyb.

Rekordforsøget blev fejret med champagnen. Herefter blev David Vencl bragt på hospitalet for at blive undersøgt. Foto: DENIS BALIBOUSE/Reuters/scanpix Vis mere Rekordforsøget blev fejret med champagnen. Herefter blev David Vencl bragt på hospitalet for at blive undersøgt. Foto: DENIS BALIBOUSE/Reuters/scanpix

Iført badebukser, badehætte, en beskyttende ansigtsmaske og et par svømmefødder kastede David Vencl sig i det iskolde vand og dykkede ned på 52,1 meters dybde.

Han overgik hermed den tidligere rekord med to meter.

Han dykkede ned gennem et hul i isen og kom op igen i samme hul, medbringende et klistermærke, han havde taget i dybet for at bevise, hvor langt ned han var dykket.

Rekordforsøget tog et minut og 54 sekunder, men forud var gået mere end et års forberedelser. Både i forhold til den fysiske præstation, men også i forhold til sikkerheden.

»Det er kulsort dernede. Isen er 40 cm tyk og slipper ikke en lysstråle igennem. Faren for at miste orienteringen er stor,« fortæller den lokale isfisker Antonio Walther til Blick.

David Vencl dykkede ned til 52 meters dybde i det iskolde vand i søen Sils i Schweiz. Foto: DAVID VENCL ORGANISATION/Reuters/Scanpix Vis mere David Vencl dykkede ned til 52 meters dybde i det iskolde vand i søen Sils i Schweiz. Foto: DAVID VENCL ORGANISATION/Reuters/Scanpix

David Vencls 18 mand store team talte adskillige dykkere, der skulle sørge for størst mulig sikkerhed i vandet. Af samme årsagen var der også savet tre huller i søen.

Rekordforsøget tog lidt længere tid end forventet, fortæller David Vencls promoter, Pavel Kalous, ifølge The Guardian.

»Han nød det, men han indrømmer, at han var lidt mere nervøs end normalt, og han havde nogle problemer med at trække vejret,« sagde han til Reuters.

Turen til hospitalet afslørede heldigvis, at ekstremdykkeren ikke havde taget nogen skade af rekordforsøget.

Rekorden er ikke David Vencls eneste. I februar 2021 svømmede han 81 meter under is – uden brug af svømmedragt eller svømmefødder.

David Vencl efter det vellykkede rekordforsøg. Foto: DENIS BALIBOUSE/scanpix Vis mere David Vencl efter det vellykkede rekordforsøg. Foto: DENIS BALIBOUSE/scanpix

Den rekord har tidligere været dansk, da den danske svømmer Stig Åvall Severinsen i 2017 svømmede 76,2 meter under den grønlandske is kun iført badebukser.

Danskeren har tidligere sat verdensrekord i at holde vejret under vand i hele 22 minutter.