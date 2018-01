Fem personer er blevet dræbt, efter den voldsomme vinterstorm, Friederike, har hærget store dele af Holland og Tyskland.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tidligere torsdag lukkede Hollands største og Europas tredje største lufthavn, Schipol i Amsterdam, da vinden nåede 138 kilometer i timen.

Det største flyselskab i Holland, KLM, har aflyst over 200 afgange, og i Tyskland er alle fjerntog aflyst, oplyser Deutsche Bahn. I enkelte delstater gælder det også regionaltogene.

De vanvittige vinde har skabt kaos i Holland, hvor to mænd på 62 år er blevet ramt og dræbt af nedfaldne træer. Før det blev en kvinde i Belgien dræbt i sin bil, da hun kørte galt i en skov, og en 59-årig mand blev dræbt ved en campingplads i den tyske by Emmerich tæt på grænsen til Holland.

På de sociale medier bliver der delt videoer og billeder af de kaotiske og livsfarlige vejrforhold.

Herunder kan man se, hvordan vinden er så voldsom, at den blæser folk omkuld på gaderne.

Pedestrians get blown away in shocking footage as 140kph gusts batter #Netherlands https://t.co/AFo3VCRrAq pic.twitter.com/hRR4y4Ap5E — RT (@RT_com) January 18, 2018

Der er også flere meldinger om tage, der blæser af.

Dutch people are sharing terrifying storm footage from the Netherlands https://t.co/DBxhy3EQ7n pic.twitter.com/1Cpc2giyuH — Mashable (@mashable) January 18, 2018

Og inden myndighederne lukkede broerne, væltede en lastbil på en motorvejsstrækning.

#merwedebrug #a27 #STORM #CodeRood pic.twitter.com/wo2QmmzwKK — Tonnie (@tonnieontour) January 18, 2018

At least 4 people are dead after a huge storm hit northern Europe.



In the Netherlands, powerful winds toppled trees, blew trucks off the road and forced hundreds of flights to be canceled. pic.twitter.com/9W2gcpFkSi — AJ+ (@ajplus) January 18, 2018

I Italien, hvor vinden blæser med op til 200 kilometer i timen, er en mand død i regionen Calabrien. Det skete, efter at han var klatret op på sin brors hus i byen Crotone. Den kraftige blæst har væltet træer og skadet bygninger.

Ifølge vagtchef ved DMI Frank Nielsen kommer stormen ikke til at nå Danmark.

»Om ganske få timer ligger den over Polen og er på vej østpå. Den har været med til at give noget regn og blæsevejr ved Østersøen, men det er det eneste, vi har mærket til den,« siger han til Ritzau.

Passagerer kan nu se frem til at vente længe på det næste fly i Schipol.