Næsten halvdelen af børn i alderen under fem år vil komme til at lide af akut underernæring i Somalia.

Det kan komme til at ske efter det, som eksperter kalder den værste tørke i årti i det Østafrikanske land.

»Hvis der ikke bliver gjort noget, forventes det, at 350.000 af de 1,4 millioner alvorligt underernærede børn i landet inden sommeren i år vil omkomme,« advarer Adam Abdelmoula fra FNs kontor for koordinering af humanitære anliggender (OCHA) til BBC.

Adam Abdelmoula slår også fast, at 70 procent af børnene i skolealderen ikke går i skole. Det skyldes, at tørken har ført til lukninger af skoler og det vil fortsat være tendensen i de mange tørkeramte områder i landet.

En sygeplejerske på et undernæringscenter i byen Luuq fortæller til BBC, at centret er overbelastet og at de opererer ud over deres fulde kapacitet, da der hele tiden ankommer underernærede børn.

Nogle af børnene er endda så svage, at de dør på vejen hen til centret.

Ifølge FN er næsten 700.000 personer blevet tvunget ud af deres hjem på grund af tørken i Somalia i jagten på mad og vand. Et tal, der blot stiger fra dag til dag.

Med prognosen for nedbør i april vil være gennemsnitlig eller under gennemsnittet, og der er derfor frygt for, at den værste tørke endnu ikke er kommet.

De humanitære organisationer råber samtidigt op og kalder på hjælp i form af donationer, da de liger melder, at der er en finanskrise i landet, der gør, at de kun har tre procent af de midler, som skal til for at hjælpe Somalia ud af krisen.