Maj var den varmeste måned i Sverige nogensinde, og den havde flere soltimer end nogensinde tidligere.

Stockholm. I det sydlige Sverige har hede og tørke fået myndighederne til at indføre en række restriktioner for at undgå skovbrande, for at spare på vandet og for at hindre, at fisk dør af iltmangel.

Samtidig har varmen skabt frygt for en elendig høst.

- Hvis der ikke kommer regn inden for 14 dage, så mister jeg halvdelen af høstudbyttet, siger den 59-årige landmand Peter Mårtensson i Österle til avisen Expressen.

- Varmen betyder for mange endeløse solskinsdage på stranden og lange sommeraftener med grill og rosévin. Men for andre er varmen lig med problemer og medfører dage og nætter fyldt med uro, skriver den svenske avis.

- Jeg har aldrig oplevet en tørke som denne så tidligt på året, siger Peter Mårtensson i Askaröds Nygård i Hörjel til Expressen.

Maj var den varmeste måned i Sverige nogensinde, og den havde flere soltimer end nogensinde tidligere. I Helsingborg blev en 25 år gammel rekord med højeste gennemsnitstemperatur slået.

Gennemsnitstemperaturen lå på 15,5 grader mod rekorden på 14,4 fra maj 1993.

Varmen har skabt ekstra brandfare mange steder. En del steder - blandt andet i Värmland - har der været skovbrande, som har krævet en massiv slukningsindsats.

Månedens varmeste dag var i onsdags, hvor der i Göteborg blev målt 31,1 grader i skyggen.

Salget af is sætter også nye rekorder. Salgschef John Kjellesvig fra isproducenten Hennig-Olsen rapporterer om det største salg af is hen over en måned nogensinde i hans virksomhed.

- Vi solgte 5,5 millioner liter is i maj, siger han.

Meteorologerne skriver på Twitter, at maj har været den varmeste, siden Meteorologisk Institut begyndte målinger i 1900.

Gennemsnitstemperaturen i maj lå 4,2 grader over det normale.

I Norge er den højeste temperatur i maj nogensinde blevet målt i Etne i Hordaland torsdag, skriver Aftenposten med henvisning til oplysninger fra Meteorologisk Institutt.

Eigerøya og Lindesnes i det sydlige Norge havde torsdag årets første tropenat, hvor temperaturerne natten igennem ikke faldt til under 20 grader.

/ritzau/