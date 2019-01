Temperaturen i flere amerikanske delstater er dalet drastisk de seneste dage, og det har sendt flere byer i dybfryseren.

I Illinois, Michigan og Wisconsin har guvenørerne erklæret undtagelsestilstand. Det skriver CBS og CNN.

Det ekstreme vejr kommer som følge af arktiske vinde og har sat dagligdagen på pause for mange millioner mennesker.

Selv det standhaftige postvæsen, der ellers er kendt for sit arbejde med at få posten frem i al slags vejr, har måttet give op.

Mist rises from the city and Lake Michigan in Chicago, Illinois USA, 30 January 2019. The US Midwest is gripped by a coldspell as a polar vortex sent temperatures far below zero degrees Celsius.

I Chicago var temperaturen minus 30 grader onsdag morgen lokal tid, men på grund af vinden føles det som minus 50 grader.

Byen er den tredjestørste i USA og har omkring 16.000 hjemløse, der er de mest udsatte i det ekstreme vejr.

Myndighederne advarer om, at det ekstreme vejr kan være livstruende.

Mindst otte personer mistet livet som følge af kulden indtil videre.

Flere end 3.300 fly blev aflyst fra byens to store lufthavne.

I denne kulde kan forfrysninger indtræffe på mellem 15 og 25 minutter.

I Chicago er 600 skoler lukket onsdag og torsdag og rammer mere end 360.000 studerende.

Det nationale metrologiske institut anbefaler, at man har nødforsyninger til tre dage på sig, hvis man skal rejse.

Borgere er blevet opfordret til at holde sig inde i flere delstater

Togskinner bliver sat i flammer i Chicago for at fjerne frosten.

I videoen nedenfor kan du se borgere i Chicago afprøve kulden ved at kaste kogende vand op i luften, som med det samme fryser.

WATCH: Despite the deep freeze in Chicago, some residents are trying to combat their cabin fever by turning to a classic elementary school science trick -- see what happens when boiling water meets frigid arctic air https://t.co/Q4rxHnV5IY pic.twitter.com/DCZesYOJG1 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 30, 2019

I byen Minneapolis i delstaten Minnesota har politiet uddelt gratis vanter til børn i udsatte boligområder.

'En arktisk luftmasse vil forblive over det centrale og østlige USA i løbet af de næste par dage', lyder meldingen fra det nationale metrologiske institut.

'Der er noget, der hedder koldt, og så er der KOLDT!' lyder det videre fra instituttet.

Det kan føre til flere dage med temperaturer på minus 30 grader eller endnu koldere, lyder det fra instituttet.

Borgere i Grand Forks i North Dakota vågnede op til temperaturer på minus 37 grader, og i Minneapolis i Minnesota stod termometeret på minus 33 grader.

Varmestuer holder åbent for udsatte borgere som eksempelvis ældre og har udvidet husly for hjemløse.