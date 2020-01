'Det varmeste sted på jorden.'

Sådan lyder en overskrift i et australsk medie om situationen i millionbyen Sydney lige nu.

Her nærmer temperaturerne sig nemlig hele 50 grader.

Så det kan godt være, det er mørkt og koldt herhjemme, og at mange af os i de første dage af januar sikkert drømmer os væk til lidt lunere himmelstrøg. Men det kan faktisk også bliver FOR varmt.

Borgere i den australske delstat New South Wales tager en dukkert i den ekstreme hede, som gør situationen med de omfattende brande endnu værre. Foto: SAEED KHAN

Det vil en del australiere sikkert kunne skrive under på i disse dage.

De seneste dage har termometeret flere steder i det enorme land ligget på den anden side af 40 grader.

Og lørdag nærmer temperaturerne i den sydøstlige del af Australien sig 50 grader.

Ifølge 9news nåede forstaden Penrith i den vestlige del af Sydney hele 48,9 grader lørdag.

A property burns from bushfires in Balmoral, 150 kilometres southwest of Sydney on December 19, 2019. I Australien stortrives skovbrandene i rekordvarme og kraftig vind. Delstaten, hvor Sydney ligger, har slået alarm, så brandvæsnet kan tvinge folk ud af husene. Det skriver Ritzau, torsdag den 19. december 2019.. (Foto: PETER PARKS/Ritzau Scanpix) Foto: PETER PARKS

Det er rekord for området, melder Bureau of Meteorology til mediet.

Store dele af Australien er ramt af omfattende skovbrande, og situationen forværres af den ekstreme tørke.

Heldigvis er der ifølge 9news på nuværende tidspunkt ingen større brande i Sydney og omegn.

B.T. har været i kontakt med Jeppe Pedersen, som er journalist på Ritzaus Bureau og bor i Sydney.

Han fortæller, at selv om det ikke brænder i Sydney, så er han og de øvrige beboere i byen dybt påvirkede af situationen.

»Selvom det ikke brænder lige her i Sydney, giver det en enorm uro at vide, at hjem bliver udslettet under to timer væk herfra,« siger han og tilføjer:

»Som halv-turist hernede begrænser det os meget i forhold til de steder, vi kan besøge. Både Blue Mountains og de smukke kystbyer syd for Sydney er 'no go' i øjeblikket. Så vi kommer nemt til at føle os omringet og fanget af brandene.«

I hovedstaden Canberra har man også slået varmerekord de seneste dage.

Her nåede temperaturerne op til 43 grader.

Samtidig med at landet er ramt af ekstrem hede, så frygter meteorologerne, at en tropisk cyklon kan ramme den nordvestlige kyst i Western Australia den kommende uge.

Over 1.500 hjem er brændt ned siden september, og 23 mennesker har mistet livet i flammerne, skriver Reuters.

Blot i denne uge er 12 mennesker omkommet i brandene, mens der fortsat er 21, som man ikke kan gøre rede for i delstaten Victoria.