Lørdag skal turisterne i Washington D.C. passe på, når de forlader deres hotelværelser.

Temperaturen i den amerikanske hovedstad vil nemlig nærme sig og måske overstige 43 grader i skyggen. Det er næsten ligeså varmt som i Death Valley, Nevada - USA typiske topscorer, når det gælder ulidelig sommerhede.

»Det vil være direkte sundhedsfarligt at gå uden for, når det er allervarmest. Vi opfordrer derfor alle til at blive indendørs eller at opsøge nogle af byens special-indrettede 'nedkølingscentre',« siger den amerikanske meteorolog George Steinberg til avisen New York Times.

Meteorologisk Institut i USA spår, at temperaturen i både New York, Washington D.C. og helt ind i det midtvestlige og Chicago vil nærme sig historiske rekorder sat i starten af forrige århundrede

Death Valley i det østlige California er normalt USAs varmeste sted. I weekenden overtager Washington D.C. måske den position. Foto: ETIENNE LAURENT - EPA Vis mere Death Valley i det østlige California er normalt USAs varmeste sted. I weekenden overtager Washington D.C. måske den position. Foto: ETIENNE LAURENT - EPA

Turisterne i Washington D.C. skal passe på. I weekenden overstiger temperaturen måske 43 grader. Foto: MARK WILSON - AFP Vis mere Turisterne i Washington D.C. skal passe på. I weekenden overstiger temperaturen måske 43 grader. Foto: MARK WILSON - AFP

Dengang oversteg temperaturen 44 grader i de flere amerikanske storbyer.

Ifølge USA Today har denne nordamerikanske sommer slået alle de rekorder, der i 2016 blev sat på den amerikanske østkyst.

Og mens lufttemperaturen i sig selv kan blive ulidelig, så poserer veje og fortorve en måske endnu større fare.

I Washington D.C. spås det således, at asfalten på visse steder kan blive mere en 54 grader varmt - nok til at forbrænde både hundepoter og menneskefødder.

Selv om aftenen og natten vil temperaturen på den amerikanske østkyst ikke falde til under 26 grader. Foto: FREDERIC J. BROWN - AFP Vis mere Selv om aftenen og natten vil temperaturen på den amerikanske østkyst ikke falde til under 26 grader. Foto: FREDERIC J. BROWN - AFP

Hedebølgen vil ifølge de amerikanske metorologer blive ekstrem men også kortvarig. Mandag forventes gennemsnitstemperaturen i Washington D.C. således kun at være 26 grader.