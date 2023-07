Europa sveder. Nej, Europa brænder nærmest.

Temperaturerne forventes mange steder at bevæge sig op mod de 40 grader – og over – i de kommende dage og uger.

»Det er ret ekstremt. Og det er faktisk ikke supersjovt at være turist i de her områder, hvor det bliver så varmt,« fortæller Andreas Nyholm, meteorolog og vejrvært på TV 2:

»Og det er noget, der vil give problemer. Når man kommer over 35 grader i så store områder, er det decideret farligt for ældre og svage.«

Det er rigtig varm luft fra Afrika, der strømmer op over det europæiske kontinent.

At der i torsdags i Algeriet blev sat rekord for det afrikanske kontinent med en minimumstemperatur på 39,6 grader om aftenen, siger lidt om niveauet.

Vejret er også noget, man er opmærksom på hos charterselskabet Spies, der sommeren igennem sender tusindvis af danskere ned til de varmeramte områder.

»Vi følger situationen hele tiden. Og vi informerer vores gæster om, at de skal søge skygge, drikke vand og undgå solen midt på dagen,« siger Sofie Folden Lund, kommunikations- og pressechef:

»Og hvis vi kan se, at der er unormalt høje temperaturer for et område, sender vi altid sms'er ud. Det gjorde vi blandt andet på Gran Canaria i forrige uge.«

Danmark befinder sig lige akkurat i udkanten af den tunge hede, der på vejrkort spreder sig som store mørkerøde plamager.

Men man skal kun lige syd for grænsen for at mærke den.

»I Tyskland, Østrig, Schweiz og Tjekkiet har vi de mest ekstreme afvigelser. Der ligger temperaturen 10-12 grader over det normale,« forklarer Andreas Nyholm:

Børn køler sig med en omgang fodbold i et springvand i Lissabon, Portugal. Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Børn køler sig med en omgang fodbold i et springvand i Lissabon, Portugal. Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP/Ritzau Scanpix

»Store dele af Tyskland har eksempelvis i dag (søndag, red.) 30-37 grader. Det er varmt i Tyskland.«

Længere sydpå er det endnu varmere.

Den voldsomme hedebølgen i Spanien har B.T. tidligere skrevet om. Og den fortsætter bare.

Her bliver der i dag over 40 grader i den sydlige del af landet mellem Sevilla og Cordoba – i morgen bliver der 44-45 grader. Madrid kan i morgen ramme 42 grader.

Ville du kunne holde ud at holde ferie i 40 graders varme?

»Der er også rigtigt varmt i dele af Portugal. De har deres egen lille varmeø dernede og har gang i en længerevarende hedebølge, men de er trods alt bedre gearet til det end i Østrig, Tyskland og Tjekkiet,« siger Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret.

Næsten lige så varmt er det i populære turistlande som Italien, Grækenland, Tyrkiet og på Cypern. Her er der allerede – eller også vil der blive – pænt over de 30 grader eller lige over eller under 40 grader.

»Hele middelhavsregionen vil i begyndelsen af den kommende uge virkelig, virkelig få det varmt,« konstaterer Andreas Nyholm.

Og umiddelbart ser der lige nu ikke ud til at være nogen ende på heden.

En spektakulær dukkert på den græske ø Serifos. Foto: Spyros Bakalis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En spektakulær dukkert på den græske ø Serifos. Foto: Spyros Bakalis/AFP/Ritzau Scanpix

I Tyskland vil den godt nok aftage en smule midt i den kommende uge, men sådan ser billedet ikke ud længere mod syd.

»Det ser lige nu også ret slemt ud, hvis vi kigger ind i uge 29. Der er en tendens til, at den hedebølge, der ligger over Middelhavet, også vil brede sig ind i den efterfølgende uge,« siger Andreas Nyholm.

Så varmt er det, og så varmt bliver det. Nedslag i Europa:

Spanien: Op til 44-45 grader i eksempelvis Cordoba i de kommende dage.

Op til 44-45 grader i eksempelvis Cordoba i de kommende dage. Cypern: Op til 34 grader i Nicosia i dag, op til 41 grader samme sted på torsdag.

Op til 34 grader i Nicosia i dag, op til 41 grader samme sted på torsdag. Italien: Op til 37 grader i Rom i mandag. Op til 43 grader på Sardinien onsdag.

Op til 37 grader i Rom i mandag. Op til 43 grader på Sardinien onsdag. Grækenland: Op til 40 grader i Athen og på Kreta på fredag.

Op til 40 grader i Athen og på Kreta på fredag. Portugal: 33 grader i Faro onsdag, 39 grader i Beja onsdag.

33 grader i Faro onsdag, 39 grader i Beja onsdag. Frankrig: 34 grader i dag i Dijon, 32 grader i Nice på onsdag.

34 grader i dag i Dijon, 32 grader i Nice på onsdag. Schweiz: 37 grader i Genève på onsdag.

37 grader i Genève på onsdag. Østrig: 32-35 grader i de kommende dage.

32-35 grader i de kommende dage. Tyskland: Op til 33 grader søndag.

Herhjemme ser det temperaturmæssigt anderledes mildere ud – efter en varm søndag. Det kan du læse mere om her