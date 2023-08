Krigen i Ukraine har varet mere end 500 dage. Og den har sat sine uhyggelige og tydelige spor.

Det viser et helt frisk billede af det østeuropæiske land, som er blevet offentliggjort for få dage siden.

Billedet er fra en satellit og viser det sydlige og østlige Ukraine.

Umiddelbart kan det ligne et ganske almindeligt satellitbillede, men kigger man nærmere, så er der tydelige tegn på, at en krig har raset i landet i næsten halvandet år.

Det bedste eksempel på billedet (som man kan se herunder) skal man finde i midten og mod den venstre side.

Her går en hvid/grå streg gennem landskabet.

Det er ikke en sky på satellitbilledet.

I stedet er det området, hvor den mægtige Dnpre-flod løber.

Tidligere var der et stort reservoir af vand, men hvor der før var blåt, er der nu nærmest udelukkende hvidt/gråt.

Det skyldes efter alt at dømme sprængningen af Nova Kakhovka-dæmningen tidligere på året.

Inden sprængningen, som eksperter mener, Rusland står bag, var millioner af liter vandt ophobet bag dæmningen, men nu er meget af det vand borte. I stedet er der jord og sandbanker.

Men det er ikke det eneste eksempel på, hvor krigen i Ukraine har sat sine tydelige spor.

It's extraordinary to see how clearly defined the frontline now is in Ukraine, even when viewed from space at a macro scale.



The grey of the dried up Kakhovka Reservoir followed by a green scar of un-harvested fields where it is too dangerous for agriculture. pic.twitter.com/Z91POuIiY6 — Michael Cruickshank (@MJ_Cruickshank) July 27, 2023

Kigger man længere mod øst fra det sted i midten, hvor det hvid-grå bassin efter Dnpre-floden kan ses, kan man ane en grøn banke gå mod øst og siden mod nord.

Netop det område passer stort set perfekt med det område, som frontlinjen i krigen dækker. Fra Zaporizjzja i midten af landet til Donetsk mod øst og siden op til området øst for Kharkiv og i nærheden af den østlige Oksilflod.

Den grønne flanke skal være det område af landjorden, hvor landmænd ikke har kunnet høste jorden i den ellers store landbrugsnation.

Det er simpelthen for farligt, da krigen raser i området, og landjorden dermed har fået lov til at stå – nærmest siden krigens udbrud.

Billedet er blevet delt på det sociale medie X (tidligere Twitter) af journalisten Michael Cruickshank.

Han bemærker de tydelige forandringer i det ukrainske landskab.

»Det grå fra den udtørrede Kakhovka-reservoir fulgt af det grønne ar fra uhøstede marker, hvor det er for farligt at have landbrug,« bemærker han.