Afholder briterne EU-valg, betyder det færre mandater til alle andre lande. Det har Danmark taget højde for.

Skal briterne til EU-stemmeurnerne mellem den 23. og 26. maj, koster det i princippet alle andre lande et antal mandater i EU-Parlamentet.

Da man regnede med, at Storbritannien ville træde ud af EU den 29. marts, har man nemlig lavet en ny fordeling af pladser i parlamentet.

For Danmark betyder det, at man i maj kan sende 14 medlemmer afsted til Bruxelles i stedet for 13, som det var tilfældet i 2014.

Alt i alt vil man gå fra 751 sæder til 705 i parlamentet.

De ekstra mandater, det har givet hvert medlemsland, vil dog ikke forsvinde, såfremt briterne alligevel afholder EU-valg. Vinderen af det 14. danske mandat kan dog blive nødt til at vente med at pakke kufferten.

For briterne er som bekendt fortsat ikke trådt ud af det europæiske fællesskab grundet fastlåste forhandlinger i det britiske parlament.

Senest har den britiske premierminister, Theresa May, fredag i et brev til EU's præsident, Donald Tusk, skrevet, at Storbritannien forbereder sig på at afholde EU-valg.

Hun beder desuden om en udsættelse af brexit til den 30. juni.

Donald Tusk har selv luftet muligheden for en udskydning på op til et år ifølge EU-kilder.

I begge tilfælde tegner der sig umiddelbart en kringlet situation i forhold til antallet af EU-mandater. For briterne skal afholde EU-valg, hvis de fortsat er medlem af unionen.

Men EU vedtog i juni 2018 lovgivning, der tog højde for de forskellige scenarier, som kunne udspille sig omkring det kommende parlamentsvalg. Reglerne er blevet indført i Danmark.

Reglerne siger, at medlemslandene stemmer, som var Storbritannien udtrådt. Altså i Danmarks tilfælde 14 pladser.

- Det 14. medlem af Europa-Parlamentet tiltræder dog først, når Storbritannien er trådt ud af EU, skriver Økonomi- og Indenrigsministeriet i et skriftligt svar.

Om EU giver en ny udsættelse til Storbritannien, og hvor lang den i så fald bliver, kan altså betyde, at én dansk parlamentariker kan komme til at vente hjemme, selv om han eller hun bliver stemt ind den 26. maj.

