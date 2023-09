Selv direktøren hos Norsk Industri har svært ved at forstå omfanget.

»Det er jo egentlig helt vanvittigt, hvad han har gjort af handler. Så jeg har ikke haft mulighed for at gennemgå alt,« siger Stein Lier-Hansen til Dagbladet.

Han er chef for Sindre Finnes – den tidligere norske statsminister Erna Solbergs mand – der nu er kommet i søgelyset for at have handlet massivt med aktier under hustruens regeringstid.

Hun har selv fortalt, at hun i flere tilfælde reelt burde have været inhabil på grund af aktiehandlerne, men at hun først fik et indblik i omfanget i sidste uge. Hvilket der i øvrigt også er sået tvivl om.

Erna Solberg lagde selv sagen frem på et pressemøde i sidste uge. Foto: Heiko Junge/NTB/Ritzau Scanpix

I alt drejer det sig om mere end 3.600 køb og salg af aktier, mens Erna Solberg har været statsminister.

Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri fortæller, at Sindre Finnes har foretaget halvdelen af de handler i arbejdstiden fra hjemmekontoret under coronatiden.

De skal nu granskes.

Men allerede nu springer to tilfælde tilsyneladende i øjnene:

At Sindre Finnes købte olieaktier samtidig med, at Erna Solberg forhandlede med olieindustrien om coronapakker.

At Sindre Finnes købte aktier i selskabet Nordic Mining umiddelbart inden, at Erna Solbergs regering regulerede området for minedrift.

Hos Norsk Industri ønsker man nu, at reglerne præciseres, så lignende tvivlstilfælde kan undgås i fremtiden.

At en ansat kan befinde sig i en position med potentiel adgang til viden, der kan give »en unik indsigt«, som kan udnyttes på aktiemarkedet.

Stein Lier-Hansen understreger dog, at han ikke har grund til at tro, at Sindre Finnes har handlet på den måde.