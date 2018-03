Efter mere end tre ugers indlæggelse er Julia Skripal i bedring efter formodet angreb med nervegift i England.

København. Julia Skripal, der blev forgiftet sammen med sin far i den engelske by Salisbury, er i bedring, skriver et britisk hospital i en pressemeddelelse. Hun er ikke længere kritisk syg.

Kvinden blev 4. marts fundet livløs på en bænk, hvor hun sad sammen med sin far, den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal.

De to blev i livstruende tilstand indlagt på et hospital. Der er ingen aktuelle meldinger om Sergej Skripals aktuelle helbred.

Efterforskere i Storbritannien nåede i dagene efter hændelsen frem til, at Rusland med "stor sandsynlighed" stod bag et angreb med nervegift på de to familiemedlemmer.

De blev forgiftet med Novichok, der er en militært udviklet nervegift fra Rusland, lød det fra premierminister Theresa May.

Rusland har afvist, at landet står bag et drabsforsøg.

/ritzau/