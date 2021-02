Flere end 120 tidligere republikanske embedsmænd, ambassadører og strateger er i drøftelser om at danne et nyt udbryderparti.

Det sker, fordi de betragter Det Republikanske Parti som uvilligt til at stå op mod den tidligere præsident Donald Trump og hans forsøg på at »underminere det amerikanske demokrati«.

Ifølge Reuters har tidligere valgte republikanske politikere, tidligere embedsmænd i administrationerne under Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush og Donald Trump samt tidligere republikanske ambassadører og strateger deltaget i de indledende drøftelser.

Det fortæller fire personer, som er involveret i drøftelserne.

Evan McMullin, en mormon fra delstaten Utah, stillede i 2016 op til præsidentvalget i USA som uafhængig kandidat. Nu overvejer han at danne et nyt, konservativt parti.

Den konservative Evan McMullin, der har arbejdet for Republikanerne i Repræsentanternes Hus og stillede op som uafhængig præsidentkandidat i 2016, fortæller, at han var medvært for Zoom-mødet sidste fredag.

»Mange i det republikanske parti radikaliserer og truer det amerikanske demokrati. Partiet bør forpligtige sig til sandhed, fornuft og de grundlæggende idealer, og det skal helt klart ske noget nyt,« siger han.

Over 120 af dudbryderne holdt sidste fredag et Zoom-møde for at diskutere en plan for udbryderpartiet, hvis værdigrundlag er 'principiel konservatisme'. Herunder gælder overholdelse af forfatningen og retsstatsprincippet – omkring 40 procent af mødedeltagerne skulle ifølge Evan McMullin bakkede om stiftelsen af et nyt parti.

Planen er at stille op med kandidater i nogle valg, men også at støtte andre centrum-højre-kandidater i andre valg. Det er uanset, om det er republikanere, uafhængige eller demokrater, forklarer personerne tæt på drøftelserne.

Partinavne som 'Integrity Party' og 'Center Right Party' er blev drøftet.

Tre andre personer bekræfter over for Reuters Zoom-mødet og drøftelserne om et nyt, konservativt udbryderparti. De ønsker at være anonyme.

Trump-talsmanden Jason Miller er blev bedt om en kommentar om planerne.

»Taberne forlod det republikanske parti, da de stemte på Joe Biden,« siger han kortfattet.

B.T. har tidligere beskrevet de mange udbrydere fra det republikanske parti, der er utilfredse med Trump-linjen.

»Det republikanske parti, som jeg kender det, eksisterer ikke mere. Jeg vil nu kalde det en Trump-kult,« som eksempelvise en af dem, Jimmy Gurulé, sagde.

Det har også tidligere været fremme, at Donald Trump også selv har haft overvejselser om at skabe et nyt parti som alternativ til republikanerne og demokraterne.