Torsdag er femte dag i åbne høringer i Repræsentanternes Hus forud for en mulig rigsretssag mod Donald Trump.

Det er en "falsk fortælling", at det skulle være Ukraine og ikke Rusland, der blandede sig i USA's præsidentvalg i 2016.

Sådan lyder det torsdag fra præsident Donald Trumps tidligere Rusland-rådgiver Fiona Hill. Det viser tv-billeder fra Capitol Hill i Washington.

Hill udtaler sig på den femte dag for åbne høringer i Repræsentanternes Hus.

- Den ubekvemme sandhed er, at Rusland var den udenlandske magt, der systematisk angreb vores demokratiske institutioner i 2016. Det er den offentlige konklusion foretaget af vores efterretningstjenester, siger hun.

Årsagen til høringerne er en mulig rigsretssag mod præsident Trump.

Demokraterne beskylder Trump for at have presset Ukraine til at grave snavs frem for at skade Trumps politiske modstander Joe Biden.

Under torsdagens høring advarede Hill dog først og fremmest mod Rusland.

- I løbet af denne efterforskning vil jeg gerne bede jer om ikke at fremme politiske usandheder, der så tydeligt er i Ruslands interesse.

- Vi er ved at løbe tør for tid til at stoppe dem, siger hun.

Ifølge Hill har medlemmer af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus sået tvivl om, hvorvidt Rusland blandede sig i valget i 2016.

Også David Holmes, der er politisk rådgiver på den amerikanske ambassade i Ukraine, udtaler sig torsdag i Repræsentanternes Hus.

Han henviser blandt andet til en telefonsamtale mellem USA's ambassadør i EU, Gordon Sondland, og Donald Trump.

Sondland vidnede onsdag selv i Repræsentanternes Hus.

Ifølge David Holmes spurgte Trump over telefonen Sondland, om den ukrainske præsident ville komme til at iværksætte en undersøgelse.

- Det kommer han til, svarede Sondland ifølge Holmes.

Det vides ikke nøjagtig, hvilken undersøgelse der var tale om.

Ved onsdagens høring fortalte Sondland, hvordan han var en del af planen om at skulle presse Ukraines regering til at indlede en undersøgelse af Joe Biden og hans søn Hunter Biden.

Til gengæld skulle Ukraine få et møde med Trump i Det Hvide Hus.

- Jeg fulgte præsidentens ordre, sagde Sondland onsdag.

