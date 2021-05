Dominic Cummings siger, at der var tusinder af personer, der var mere kvalificerede som premierminister.

Det er fuldstændig "tosset", at Boris Johnson endte i Downing Street som britisk premierminister.

Det siger Johnsons tidligere toprådgiver Dominic Cummings til et udvalg i det britiske parlament.

- Der burde han aldrig have været, og det samme gælder mig selv, siger Cummings.

Han siger videre om den politiske situation i Storbritannien, at der ved valget i 2019 var tusindvis af andre mennesker, som ville have været bedre ledere for landet end de to, som valget stod mellem. Han henviser til den konservative Johnson og Labours daværende leder, Jeremy Corbyn.

- Det er fuldstændig tosset, at sådan en som mig, skulle have været der, lige som det er tosset, at Boris Johnson var der, siger han.

Det er kendt, at Cummings havde meget stor indflydelse på Johnson og spillede en afgørende rolle for brexit - den britiske udtræden af EU.

Cummings blev afsat som rådgiver i november sidste år.

