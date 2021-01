Ræk ud til folk omkring jer, lyder opfordringen til amerikanerne fra ekspræsidenterne Obama, Bush og Clinton.

De tidligere præsidenter i USA Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton leverer en besked om sammenhold i kølvandet på Joe Bidens indsættelse.

- Der var naturligvis et personligt element i at se min tidligere vicepræsident blive den 46. præsident, siger Barack Obama om sin ven Joe Biden, der var vicepræsident under Obama i otte år fra 2009 til 2017.

- Men mere bredt tror jeg, at indsættelser signalerer en tradition om en fredelig magtoverdragelse, som er mere end to århundreder gammel, siger Obama ifølge The Guardian.

Obama, Bush og Clinton var blandt de særlige gæster, der overværede Joe Biden blive taget i ed som præsident onsdag - George W. Bush som den eneste republikaner blandt de fire.

- Jeg tror, at hvis amerikanerne ville elske deres næste, som de selv gerne vil elskes, så vil en stor del af splittelsen i vores samfund ophøre, siger Bush ifølge The Guardian.

Nogenlunde samme budskab lyder fra Bill Clinton, der var præsident i USA fra 1993 til 2001, hvor han blev efterfulgt af Bush.

- Alle er nødt til at komme ned fra deres høje hest og række ud til deres venner og naboer, siger han.

De tre tidligere præsidenter spillede en aktiv rolle i onsdagens indsættelsesceremoni, da de sammen med Joe Biden, vicepræsident Kamala Harris og alle fem ægtefæller var med til at ære USA's soldater på militærkirkegården Arlington.

Af USA's i alt fire nulevende ekspræsidenter - fem med Donald Trump - var 96-årige Jimmy Carter den eneste, som ikke var til stede ved indsættelsen af Biden. Carter havde takket nej til invitationen på grund af coronapandemien.

Heller ikke den afgående præsident Trump deltog i Bidens indsættelse.

Da hundredvis af vrede tilhængere af Donald Trump angreb Kongressen den 6. januar, var alle fire ekspræsidenter ude at kommentere urolighederne.

- Vi støtter vores medborgere og beder for en fredelig løsning, så vores nation kan hele og gennemføre magtoverdragelsen fredeligt, som vi har gjort det i to århundreder, sagde Carter efterfølgende ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/