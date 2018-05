George H.W. Bush skal formentlig blive på hospitalet et par dage til observation, oplyser en talsmand.

Biddeford. Den tidligere amerikanske præsident George H.W. Bush blev søndag indlagt på et hospital i delstaten Maine.

Indlæggelsen skyldes "lavt blodtryk og udmattelse", oplyser talsmand for familien Jim McGrath i et opslag på Twitter.

- Han vil sandsynligvis blive på hospitalet i et par dage til observation. Den tidligere præsident er vågen og opmærksom, skriver Jim McGrath.

I slutningen af april var 93-årige George H.W. Bush indlagt i to uger på et hospital i Houston. Dengang blev han behandlet for en infektion, der havde spredt sig til blodet.

Bush lider af en udgave af Parkinsons syge, der kun påvirker hans underkrop. Han sidder derfor i kørestol.

George H.W. Bush er USA's ældste nulevende ekspræsident. Han var præsident i landet i en enkelt periode fra 1989 til 1993.

I 1945 blev han gift med Barbara Bush.

Efter en længere periode med sygdom sov hun den 18. april ind i sit hjem i Houston. Hun blev 92 år.

1500 personer mødte ifølge BBC op til bisættelsen af den mest populære førstedame i moderne amerikansk historie

Barbara og George H.W. Bush fik seks børn sammen og var gift i længere tid end noget andet præsidentpar i amerikansk historie.

De er blandt andre forældre til George W. Bush, der var amerikansk præsident i to perioder fra 2001 til 2009, samt den tidligere guvernør i Florida Jeb Bush.

/ritzau/