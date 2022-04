Krigen i Ukraine har rykket på det globale marked.

For lige pludselig mistede det globale marked store mængder korn, mens sanktioner mod Rusland skruede op for olie- og elpriserne.

Og nu bliver der smidt endnu mere brænde på fødevarekrise-bålet.

For Indonesien har sendt chokbølger gennem verdensmarkedet, fordi de har besluttet at lukke for eksporten af palmeolie.

Det betyder, at prisen på alle typer af vegetabilske olier stiger nu fra niveauer, der i forvejen var rekordhøje. Det skriver Finans.

Og det indonesiske eksportstop er bare et af mange eksempler på, at land efter land nu indfører protektionistiske tiltag for at sikre egne behov i form af forsyninger og billigere priser.

»Indonesiens eksportstop lægger yderligere pres på de globale forsyningskæder, som i forvejen er ekstremt stressede. Allerede i januar var priserne på vegetabilske olier historisk høje,« siger Christian Munk, administrerende direktør for fødevarevirksomheden Dragsbæk, der blandt andet producerer margarine og stegefedt.

A worker stands as fresh fruit bunches are unloaded to be distributed from the collector site to CPO factories, as Indonesia announced a ban on palm oil exports effective this week in Kampar regency, Riau province, Indonesia, April 26, 2022. REUTERS/Willy Kurniawan Foto: WILLY KURNIAWAN

»Siden er de steget yderligere 50 procent på grund af krigen i Ukraine. Nu sker dette, som sender priserne endnu højere op.«

Meldingen om eksportstop kom i sidste uge, men det er først nu, at man forventer, at markedet vil reagere.

På verdensplan er palmeolie den mest anvendte vegetabilske olie. I år ventes den globale produktion at være omkring 77 millioner tons.

Indonesien står alene for at producere 60 procent af denne mængde, og er under normale omstændigheder den suverænt største eksportør til verdensmarkedet.