Donald Trump og John Bolton kan ikke fordrage hinanden.

At der er mere end kælderkold luft mellem USAs tidligere præsident og hans forhenværende nationale sikkerhedsrådgiver er næppe nogen nyhed.

Men at verdens – på det tidspunkt – mægtigste mand ligefrem ønskede sin tidligere betroede medarbejder død med corona, vil nok alligevel overraske de fleste.

Det er ikke desto mindre den påstand, som to journalister fra Washington Post kommer med i deres nye bog 'Nightmare Scenario'.

Forholdet mellem Trump og John Bolton har længe været dårligt. (Arkivfoto) Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Forholdet mellem Trump og John Bolton har længe været dårligt. (Arkivfoto) Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Netmediet AXIOS har fået fingrene i et uddrag af bogen, hvor journalisterne Yasmeen Abutaleb og Damian Paletta kommer med nye hårrejsende oplysninger fra Trumps sidste år i Det Ovale Kontor.

Bogen tegner desuden et lidet flatterende billede af præsidentens håndtering af coronapandemien.

Trumps politik over for krisen var ifølge forfatterne kaotisk og fejlagtig, og sundhedsmyndighederne blev forhindret i at give befolkningen korrekte informationer om sygdommen.

Eksempelvis skulle Trump angiveligt have foreslået at sende smittede i isolation på militærfængslet Guantanamo på Cuba, ligesom han også fik sendt en corona-bandbulle mod sin tidligere sikkerhedsrådgiver.

Detonating Tue. ... @washingtonpost @yabutaleb7 @damianpaletta "Nightmare Scenario" ... Trump: "Hopefully COVID takes out John" ... In @axios story, @jonathanvswan gets Bolton's classic response https://t.co/SKxbRSEuk1 — Mike Allen (@mikeallen) June 23, 2021

Donald Trump gav John Bolton sparket tilbage i 2019 efter længere tids åbenlys uenighed.

Året efter skrev rådgiveren en afslørende bog om sin tid i Trump-administrationens tjeneste og gav i den forbindelse interview, hvor han advarede om, at fire år mere med Trump ville skade USA og være katastrofalt for landet.

»Vi kan godt komme tilbage efter én præsidentperiode. Det har jeg total tiltro til (...) To præsidentperioder, det er jeg mere bekymret for,« sagde Bolton dengang til tv-stationen ABC News.

Bogen – som Trump forgæves forsøgte at få stoppet – var ifølge præsidenten »ren fiktion« og skrevet af »en syg hvalp.«

Boltons bog »The Room Where It Happened: A White House Memoir.« Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Boltons bog »The Room Where It Happened: A White House Memoir.« Foto: JIM LO SCALZO

Trump-tiden er tilsyneladende en endeløs kilde til afslørende bøger. Det har i hvert fald ikke skortet på udgivelser om Trumps embedsperiode hverken før eller efter, han forlod Washington.

I løbet af sommeren kommer yderligere to: 'I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year' af to andre journalister på Washington Post, Carol Leonnig og Philip Rucker. 27. juli ser titlen 'Landslide' af Michael Wolff dagens lys.

I næste uge kommer 'Nightmare Scenario', hvor de to journalister afslører, at Trump i begyndelsen af pandemien jokede med virussen og gjorde grin med folk, der var blevet ramt af den.

Eksempelvis beskriver de et møde i 2020, hvor den nationale økonomiske rådsdirektør Larry Kudlow hostede, og det fik folk i rummet omkring ham til at stivne.

John Bolton er republikaner og var Trumps nationale sikkerhedsrådgiver fra 2018 til 2019. Trump fyrede ham, forde han var uenig i hans beslutninger. (Arkivfoto) Foto: SAUL LOEB Vis mere John Bolton er republikaner og var Trumps nationale sikkerhedsrådgiver fra 2018 til 2019. Trump fyrede ham, forde han var uenig i hans beslutninger. (Arkivfoto) Foto: SAUL LOEB

»Trump vinkede med hænderne foran ansigtet, som om han for sjov forsøgte at afværge flyvende viruspartikler, og derefter grinede han: 'Jeg laver bare sjov,' sagde han. 'Larry får aldrig covid. Han vil besejre det med sin optimisme',« lyder det i bogen, som også beskriver Trumps opfølgende kommentar, som efter sigende blev afleveret i fuld alvor:

»John Bolton … Forhåbentlig tager coronaen John.«

USA har indtil nu haft omkring 600.000 coronarelaterede dødsfald.