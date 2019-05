»I have a dream« er blevet et citat, den amerikanske borgerrettighedsforkæmper og vinder af Nobels fredspris Martin Luther King stort set har patent på.

Men nu er drømmen så småt ved at udvikle sig til et mareridt for Dr. Kings eftermæle. I disse dage vælter det frem med rystende oplysninger om hans liv.

Det sker først og fremmest, fordi FBI for nylig har frigivet et helt arkiv med dokumenter om Martin Luther King.

Arkivet består af ofte meget detaljerede efterretningsrapporter, som FBI-agenter udarbejdede gennem flere år, hvor de overvågede og aflyttede Martin Luther King.

Det gjorde de, mens han rejste rundt i USA og førte kampagne for sortes rettigheder.

Flere af rapporterne, som ofte bakkes op af båndoptagelser, er direkte rystende læsning, skriver The Times.

Mest alvorlig er en rapport, hvor en agent beskriver, hvordan Martin Luther King i 1964 på et hotelværelse i Washington 'så på, grinede og bidrog med gode råd', mens en præst ved navn Logan Kearsh voldtog en kvinde for øjnene af ham.

Forud var gået en samtale, hvor Martin Luther King og Logan Kearsh havde debatteret, hvilke forskellige former for seksuelle ydelser, nogle af Logan Kearsh’ kvindelige kirkegængere skulle udsættes under et sex-orgie senere på aftenen.

Martin Luther King blev overvåget af FBI gennem flere år. Tusinder af rapporter fortæller flere rystende historier om borgerretsforkæmperen. Foto: HANDOUT Vis mere Martin Luther King blev overvåget af FBI gennem flere år. Tusinder af rapporter fortæller flere rystende historier om borgerretsforkæmperen. Foto: HANDOUT

Da den tilstedeværende kvinde protesterede, blev hun voldtaget på stedet. Båndoptagelser af voldtægten findes angiveligt i US National Archives.

Manden bag de nye oplysninger er forfatteren David Garrow, som I 1987 vandt Pullitzer-prisen for sin biografi om selvsamme Martin Luther King.

Han har gennemgået 55.000 links til dokumenter, som i nogle tilfælde var op til 500 sider lange.

Han skriver om FBI-rapporterne i den kommende udgave af magasinet Standpoint.

»Jeg har altid været meget positiv overfor hans uselviskhed, ydmyghed og åndelige kraft,« siger David Garrow til The Times.

Han mener dog, at de nye oplysninger kan få store konsekvenser for Martin Luther Kings eftermæle i disse #Metoo-tider, ligesom han mener, at de kalder på en total revision af Martin Luther Kings liv og eftermæle.

For det stopper på ingen måde ikke ved FBI-rapporten om Martin Luther King, der så på og grinede, mens en kvinde blev voldtaget.

I rapporterne tegner sig et liv fyldt med sexorgier, utroskab og flere forhold, der mere eller mindre kan se ud som overgreb på kvinder.

I flere af FBI-dokumenterne beskrives det, hvordan Martin Luther King er med til at udføre, hvad agenter beskriver som ’unaturlige seksuelle handlinger’ på kvinder.

I nogle tilfælde protesterer hans sexpartnere, men han fortsætter sit forehavende og argumenterer blandt andet ved at sige, at det er godt for kvindernes sjæl.

Dokumenterne afslører, at Martin Luther King havde mellem 40 og 45 sexpartnere ved siden af sin kone, Coretta King.

Et tal, som er markant højere end de 10-12 affærer, tidligere bøger og programmer om manden har spekuleret i.

Og Coretta King var klar over det. I flere af dokumenterne sidder FBI-agenter og refererer skænderier, som Martin Luther King og hans hustru har, fordi hun er træt af hans seksuelle eskapader og utroskab.

Også rygterne om at Martin Luther King fik et barn udenfor ægteskab adresseres i FBI-agenternes rapporter.

Her beskriver en agent, hvordan en af hans kærester i Los Angeles føder et barn, og at overvågning senere fastslår, at barnet ’ligner Martin Luther King meget, ligesom han bidrager økonomisk til barnets opvækst’.

Forfatteren har opsøgt kvinden og barnet, som begge fortsat lever, men de ønskede ikke at tale med ham.

Kritikere af Martin Luther King er ofte blevet mødt med beskydninger om, at de er motiveret af racisme.

Denne gang ser det dog ud til, at det bliver svært at afvise oplysningerne om det amerikanske ikon.

Ud over de tusinder af rapporter, der netop er blevet offentliggjort, findes også en hel del videomateriale fra FBI-agenternes overvågning.

Her skulle nogle af de grelleste episoder findes. Materialet ventes frigivet i 2027.