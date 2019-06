En massiv brand og serier af gas-eksplosioner ramte den sydlige del af Philadelphia i løbet af fredagen, og det sendte rystelser hele vejen til New Jersey.

Det var et bassin med stoffet butan, som aftændte på fabrikken Philadelphia Energy Solutions - et raffinaderi, der blandt andet raffinerer olie.

Det medførte så voldsom en eksplosion, at beboere flere kilometer væk vågnede fra nattesøvnen fredag morgen, omkring kl. 04 amerikansk tid, da første eksplosion fandt sted, skriver NBC Philadelphia.

»Jeg troede, det var en meteor,« siger en beboer, der bor tæt på fabrikken til det lokale medie.

Han beskriver eksplosionen som noget, der lignede en svampe-lignende sky, der rejste sig fra fabrikken.

Myndighederne har endnu ikke oplyst detaljer om, hvad branden skyldes, og om branden er helt slukket. Indtil videre er der ikke meldt nogen alvorligt skadede.

Til en pressekonference fortalte assisterende brandkommisær, Craig Murphy, at det var gasarten butan, der havde medført eksplosionen og branden. Butan forekommer i råolie og udvindes ved raffinering på fabrikken.

Efter eksplosionen fandt sted i bassinet, fortsatte den som løbeild gennem rørene, der transporterer brændstof igennem fabrikkens forskellige bassiner. I alt er der sket tre eksplosioner.

Der var flere arbejdere på plads under eksplosionen, men de var langt nok væk for at undgå alvorlige skade, fortalte Craig Murphy.

Fire medarbejdere i raffinaderiet led dog af småskader og blev behandlet på stedet. En af dem fortalte ifølge Reuters, at det var det værste, han nogensinde har oplevet.

»Det lignede en atombombe, der gik af. Jeg troede, vi alle skulle dø,« siger han.

Flere beboere i nærheden melder til det lokale medie NBC Philadelphia, at eksplosionen medførte, at billeder på væggene faldt fra sømmene og hamrede mod gulvet.

Store stykker af affald blev kastet flere blokke væk fra fabrikken og regnede ned på gaderne og i trafikken.

En søjle af tyk, sort røg kom fra fabrikken og bevægede sig mod lufthavnen i Philiadelphia og over flere nabolag.

Raffinaderiet er ifølge NBC Philadelphia regionens største kilde til luftforuering - selv, når den ikke brænder. Miljøeksperter og de lokale naboer bekymrer sig derfor for, om røgen fra branden er farlig.

»Hvis det var mig, ville jeg forlade området for så meget af dagen, som muligt,« siger Peter DeCarlo, professor ved Drexel University og ekspert i luftkvalitet til NBC Philadelphia.

Philadelphia Department of Health har dog undersøgt røgen og ikke fundet den sundhedsskadelig, skriver myndigheden på twitter.

Raffinaderiet behandler 335.999 tønder råolie hver dag, og der bliver blandt andet fremstillet benzin og diesel på fabrikken.