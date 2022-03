Der er lørdag eftermiddag hørt eksplosioner nær storbyen Lviv i det vestlige Ukraine.

Reuters skriver, at man kan se røg stige op fra byen, efter at eksplosioner blev hørt i den østlige Lviv. Nyhedsbureauet citerer et vidne og byens borgmester.

Borgmesteren – Igor Zinkevitj – siger, at der har været tre kraftige eksplosioner og opfordrer indbyggerne i byen til at forholde sig i ro og blive indendøre.

Vidner har ifølge Reusters set tyk, sort røg over den nordøstlige del af byen. Det er uvist, om det kommer fra eventuelle eksplosioner.

Lviv, som ligger tæt på grænsen til Polen, har været relativt sikret mod russiske angreb og har været det sted, som dem fra den vestlige del af landet er flygtet til for at forlade Ukraine.

Flere billeder og video fra byen viser store røgskyer, og hvad der ligner eksplosioner.

Opdateres ...