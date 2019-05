Sikkerhedskilder i Egypten siger, at der er sket en eksplosion ved en turistbus nær et nyt museum ved Giza-pyramiderne. Det skriver Reuters.

17 personer skulle være såret som følge af eksplosionen, oplyser to sikkerhedskilder til Reuters.

Størstedelen af sårede er efter sigende udenlandske turister.

Sikkerhedskilder i Egypten siger, at det var en vejsidebombe, som søndag blev bragt til eksplosion mod turistbussen.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct — EHA News (@eha_news) May 19, 2019

På nuværende tidspunkt er der ingen meldinger om dødsfald.

Første melding var, at 12 udenlandske turister var blevet såret som følge af angrebet. Nu er antallet efterfølgende steget til 17.

Det tyrkiske medie EHA News skriver, at det primært er egyptere og sydafrikanere, der er blandt de tilskadekomne. Ifølge et egyptisk medie var sikkerhedsstyrker og ambulancer hurtigt til stede ved området, hvor eksplosionen var sket.

Vejsidebomben er den anden inden for seks måneder i Egypten. Den 28. december blev tre vietnamesiske turister samt en egyptisk turguide dræbt i det selvsamme område nær Giza-pyramiderne.