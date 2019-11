Hjemmet til en feltkommandør for den militante gruppe Islamic Jihad er natten til tirsdag ramt af et angreb.

En eksplosion har natten til tirsdag ramt hjemmet til en militant palæstinensisk kommandør i Gazastriben.

Det oplyser beboere i området.

Samtidig oplyser sundhedsministeriet, at en person er dræbt, mens tre andre er kvæstet.

Beboere fortæller, at hjemmet, der ligger i distriktet Shejaia, tilhører Baha Abu Al-Atta, der er feltkommandør for Islamic Jihad. Det er en iranskstøttet, militant gruppe, som israelske medier beskylder for at stå nylige angreb på tværs af grænsen.

Hverken Islamic Jihad eller Israels militær har indtil videre kommenteret på hændelsen.

/ritzau/Reuters