Fire personer er meldt dræbt i Gazastriben efter en eksplosion. Beboere melder om et israelsk angreb.

Gaza. En eksplosion har ramt den sydlige del af Gazastriben, og mindst fire palæstinensere er dræbt. Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder i Gaza City, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge beboere er der tale om et angreb udført af israelere. Men en israelsk militærtalsmand siger, at de ikke har kendskab til nogen eksplosion.

Eksplosionen skete, da et køretøj lørdag kørte op til en af de protestlejre, som palæstinensere har sat op ved grænsen mellem Gazastriben og Israel i de seneste uger.

Eksplosionen kommer dagen efter, at der fredag var voldsomme uroligheder ved Gazastribens grænse til Israel for tredje fredag i træk.

En 28-årig palæstinenser blev dræbt fredag og 528 palæstinensere blev såret under uroen - heraf 122 med skudsår.

I alt er 38 palæstinensere meldt dræbt under uro i Gazastriben i de seneste to uger.

Antallet af demonstranter og aktivister var fredag mindre end de foregående to fredage, men det kom hurtigt til sammenstød mange forskellige steder mellem stenkastene palæstinensere og israelske soldater.

Kampene blev flere steder udkæmpet i tåregas og sort røg fra brændende bildæk.

Protesterne blev indledt den 30. marts og udgør en udfordring for Israel, der afviser kritik af, at militæret skyder med skarpt, når de bliver angrebet med sten fra demonstranter.

Grænseområdet mellem Israel og Gazastriben har i det store hele været roligt efter afslutningen på krigen mellem de to parter i 2014. Men da Trump i december meddelte, at USA vil anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, tog spændingerne i området voldsomt til og fik volden til at blusse op igen.

Den seks uger lange protest skal efter planen kulminere 14. maj, som er 70-års-dagen for Israels oprettelse.

/ritzau/Reueters