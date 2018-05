En bombe er sent torsdag aften klokken 22.30 lokal tid detoneret på en restaurant nær Toronto i Canada.

Mindst 15 personer er kommet til skade, mens tre er i kritisk tilstand. Det oplyser politiet på Twitter.

To mænd, som politiet mistænker for at have detoneret bomben, er set flygte fra stedet. På billederne, som politiet har offentliggjort at de to mænd, ses de begge være klædt i mørkt tøj og være maskerede.

Eksplosionen fandt sted på den indiske restaurant Bombay Bhel Indian, der ligger i et shoppingcenter i Toronto-forstaden Mississauga.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder CNN og The Toronto Star.

/ritzau/