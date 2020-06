Torsdag i denne uge fandt en eksplosion sted om bord på det danskregistrerede containerskib 'Laura Maersk'.

Et besætningsmedlem blev forbrændt og måtte efterfølgende evakueres i en velkoordineret redningsaktion ud for USA's kyst.

Ulykken skete ca. 450 kilometer ud for North Carolinas kyst, og på grund af den lange distance fra land til ullykkessted, krævede det en planlagt redningsaktion mellem kystvagten og de øvrige besætningsmedlemmer om bord på Laura Maersk.

Ifølge det engelsksprogede medie gcaptain.com gik én gruppe af redningsmandskabet om bord på en MH-60 Jayhawk helikopter, imens en anden gruppe boardede et HC-130 Hercules fly.

Det var en kystvagthelikopter af denne type, MH-60 Jayhawk, der fløj af sted mod Laura Maersk. Arkivfoto Foto: Wikimedia Commons

Begge fløj de afsted mod koordinaterne for det beskadigede containerskib, der grundet en defekt motor nu drev rundt ude i Atlanterhavet.

Måtte lande på krigsskib

Fordi der var flere hundrede kilometer ud til 'Laura Maersk', havde helikopteren brug for at tanke brændsel undervejs.

Det 'lille' problem blev løst ved, at MH-60 Jayhawk-helikopteren fik tilladelse til at lande på dækket af det amerikanske krigsskib 'USS Mahan', der sejlede et sted langs ruten.

Herfra kunne helikopteren tanke og flyve videre til det danske fragtskib, hvor det brændte besætningsmedlem ventede på deres ankomst.

Det var om bord på dette skib 'Laura Maersk', at der af ukendte årsager opstod en eksplosion i maskinrummet. En eksplosion, der forbrændte et besætningsmedlem, som efterfølgende måtte evakueres. Foto: Hans Hillewaert / Wikimedia Comons

B.T. har været i kontakt med Maersks pressetjeneste og bedt om et interview. Det har ikke været muligt at få, men Maersk har sendt følgende udtalelse over mail:

»Den 4. juni 2020 rapporterede Laura Maersk, der sejler fra Algeciras, Spanien, til Elizabeth, New Jersey, USA, om en eksplosion i maskinrummet. Et besætningsmedlem kom til skade. En mindre brand blev straks slukket, og besætningsmedlemmet blev med helikopter transporteret til et hospital i Norfolk, Virginia. Hans skader var ikke livstruende. Vores tanker er hos vores kollega og hans familie, imens han kommer sig,« står der i udtalelsen.

Maersk oplyser endvidere, at man nu er i gang med at finde ud af, hvad der forårsagde eksplosionen.

Den cargo, som Laura Maersk har om bord, er intakt, oplyser det danske rederi, men kunderne må forvente en leveringsforsinkelse på syv dage, da en slæbebåd først skal hente 'Laura' og bringe hende sikkert tilbage i havn.