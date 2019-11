Natten til onsdag lokal tid blev et kraftværk i Jefferson County i den amerikanske delstat Texas ramt af en eksplosion.

Eksplosionen var så kraftig, at huse i flere kilometers afstand fik sprængt vinduerne ud. Rystelserne kunne mærkes 40 kilometer derfra.

»Det føltes som en bombe,« siger en beboer i området ifølge RT News.

En anden chokeret borger frygtede det værste.

BREAKING: Explosion rocks Jefferson County



An explosion and fire is reported at a Jefferson County plant. pic.twitter.com/WXSlrwmaDZ — KFDM News (@kfdmnews) November 27, 2019

»Jeg troede bogstavelig talt, vi skulle dø,« lyder det fra den unavngivne borger.

Brandfolk og redningsmandskab beordrer nysgerrige til at forlade området, da der forventes flere eksplosioner.

Det skriver lokalmediet The Orange Leader.

Myndighederne er i gang med at evakuere borgere, som bor tæt på kraftværket.

Sådan så kraftværket ud efter eksplosionen. Vis mere Sådan så kraftværket ud efter eksplosionen.

Der er røg fra eksplosionen i den nærliggende by Bridge City.

Selv i nabostaten Louisiana kunne folk mærke rystelserne efter eksplosionen.

Der er endnu ingen meldinger om tilskadekomne.

Opdateres...