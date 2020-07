Det amerikanske hangarskib USS Bonhomme Richard er brudt i brand efter en større eksplosion.

En person er foreløbig meldt såret. Det skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet ligger skibet til i San Diego, Californien.

Årsagen til eksplosionen er endnu ikke klarlagt.

Ifølge NBC San Diego havde skibet netop været igennem dets regelmæssige vedligeholdelsestjek, før branden brød ud.

More views of the #fire burning now on board US #Navy amphibious ship USS #BONHOMME RICHARD LHD6 at 32nd Street Naval Station in San Diego. Reports so far indicate 3 sailors, 1 SDFD fireman injured. At the moment the fire seems to be growing pic.twitter.com/icPblRJOEV — Chris Cavas (@CavasShips) July 12, 2020

