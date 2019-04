Efter en periode med relativ ro og møder mellem Taliban og amerikanske udsendinge er der igen uroligt i Kabul.

En eksplosion og efterfølgende skyderi er hørt i Afghanistans hovedstad, Kabul, lørdag.

Eksplosionen fandt sted i et område af byen, hvor kommunikationsministeriet og et af byens største hoteller ligger. Det oplyser en talsmand for Afghanistans indenrigsministerium.

Det svært bevogtede Serena Hotel bruges af mange udlændinge.

Det er endnu uklart, om der er dræbte og sårede.

Skyderierne kunne stadig høres i området omkring en halv time efter, at eksplosionen havde fundet sted. Politiet har afspærret området.

Eksplosionen kommer efter flere måneder med relativ ro i den afghanske hovedstad.

I denne periode har Taliban-bevægelsen holdt møder med amerikanske udsendinge for at bane vej for formelle fredsforhandlinger. Men fredag brød forhandlingerne angiveligt sammen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er ikke umiddelbart nogen, der har taget skylden for lørdagens eksplosion.

Over det meste af Afghanistan har landets sikkerhedsstyrker kæmpet mod Taliban, der kontrollerer en stor del af landet.

Den militante bevægelse har annonceret, at deres forårsoffensiv er i gang. Men i de seneste uger har Kabul været forskånet for angreb.

Ud over Taliban har også den afghanske gren af Islamisk Stat tidligere foretaget adskillige blodige angreb i Kabul.

