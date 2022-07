Lyt til artiklen

En video, der viser en eksplosion, har spredt sig på de sociale medier.

Eksplosionen skete klokken 10 lokal tid, hvor flere fangede eksplosionen på video.

Flere medier skriver om eksplosionen, heriblandt BNO News, der oplyser, at lokale embedsmænd bekræfter hændelsen.

Men årsagen til eksplosionen er endnu ukendt.

touring the #hooverdam and heard an explosion #fire pic.twitter.com/1tjWuNWBaZ — Kristy Hairston (@kristynashville) July 19, 2022

Men det lokale brandvæsen var hurtigt på tasterne og skrev, at de var på vej til et nødopkald ved Hoover Dam.

'Ingen yderligere kommentarer er tilgængelig på nuværende tidspunkt,' skrev myndigheden på Twitter.

Ingen medier beretter om tilskadekomne på grund af eksplosionen, og brandvæsnet kunne kort efter bekræfte, at branden var slukket.

'Branden var slukket, inden brandvæsnet ankom til stedet,' skriver de på Twitter.

the fire was extinguished before Boulder City Fire Department arrived on scene. Bureau of Reclamation/ Hoover Dam will be handling any additional questions. — CityofBoulderCityNV (@BoulderCityNev) July 19, 2022

Hoover-dæmningen er med til at levere strøm til offentlige og private forsyningsselskaber i Nevada, Arizona og Californien.

Og dæmningen er ikke mindst en stor turistattraktion.